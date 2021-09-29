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Polisin dikkati, işçi emeklisini dolandırılmaktan kurtardı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Polisin dikkati, işçi emeklisini dolandırılmaktan kurtardı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerinin dikkati, işçi emeklisinin telefon dolandırıcılığı mağduru olmasının önüne geçti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerinin dikkati, İşçi emeklisinin telefon dolandırıcılığı mağduru olmasının önüne geçti.

İlçede yaşayan Mevlüt A'yı (52) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, banka çalışanlarının, kimliğini kullanarak bankadan para çektiğini ve operasyonla zanlıların yakalanacağını söyleyerek, "Bolvadin Cumhuriyet Savcısının hesap numarası" diye verdiği hesaba 75 bin lira yatırmasını istedi.

Mevlüt A'ya bankadan kredi çekmesini söyleyen dolandırıcı, "Krediyi çektikten sonra makbuzun yanına da iki nokta koy. Biz ondan sonra zanlıları yakalamak için bankaya operasyon düzenleyeceğiz. Sen de belirli bir süre emniyet ile adliyenin arasında dolaş, operasyonun ardından parayı da savcının hesabına yatır. Zaten o para devletin." dedi.

Dolandırıcının isteğine göre bankadan krediyi çeken Mevlüt A, daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünün önünde el salladı. Tavırlarından şüphelenen polis, Mevlüt A'nın yanına geldi.

Herhangi bir sıkıntısı olup olmadığı sorulan Mevlüt A, elindeki poşeti göstererek, "Bolvadin Cumhuriyet Savcısının hesabına 75 bin lira yatıracağım. Benim kimliğin fotokopisini kullanmışlar. Bana da bankadan 75 bin lira para çekmemi söylediler." diye yanıt verdi.

Dolandırıcılık olayı olduğunu anlayan polis ekipleri, Mevlüt A'yı emniyete davet ederek, durumu anlattı.

Telefon dolandırıcısı hakkında şikayette bulunan Mevlüt A, daha sonra bankaya giderek çektiği parayı iade edip kredisini iptal ettirdi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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