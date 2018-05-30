Polisin Dikkati ile 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu
Eskişehir'de polislerin telaşlı halinden şüphelenip durdukları yaşlı adam, 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.
Eskişehir'de polis ekipleri, elinde poşet bankadan çıktığını gördükleri Süleyman Ö.'yü (81) telefon dolandırıcılarına 100 bin lirayı kaptırmaktan kurtardı.
POLİSLER DURUMUNDAN ŞÜPHELENDİ
Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, bir banka şubesinden elinde poşetle çıkıp telaşlı halde yürüyen Süleyman Ö.'nün durumundan şüphelendi.
"BANKAYA GÖTÜRÜP HESAPLARINA YATIRACAĞIM"
Ekiplerinin yanına gittiği Süleyman Ö., polislere, kendisini telefonla bir kişinin aradığını söyleyerek, "Bu kişi kendisini bana polis olarak tanıttı. Terör örgütü ile bağlantımın olduğunu belirlediklerini, bundan kurtulmam için bir banka şubesindeki hesaba 100 bin lira para yatırmam gerektiğini söyledi. Bende paramın olduğu banka şubesinden 100 bin lira çektim. Poşet içerisine koyduğum bu paraları diğer bankaya götürüp onların verdiği hesaba yatıracağım" dedi.
POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Polisler, Süleyman Ö.'ye, hiç bir kamu görevlisinin bu şekilde kimseye telefon etmeyeceğini, bunu yapan kişilerin telefon dolandırıcıları olduğunu söyledi. Süleyman Ö., kendisini dolandırılmaktan son anda kurtaran polislere teşekkür etti. Süleyman Ö., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
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lan yıllardır söylüyorlar, habire polisten itibar etmeyin diye mesaj bilgi geliyor, lan geri zekalımısınız lan sizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ya bas bas bağırıyorlar televizyonda avm de bakkalda sokakta vs. nasıl bir milletiz aynı şeyi defalarca nasıl yapıyoruz bilemiyorum artık hep senaryo aynıCevap Yaz 3 Yayından KaldırAHHA: oyle deme bılader banada oluyordu o ankı atmosferde bunalıyorsunYayından Kaldır
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ben ıkı yuz tl borç istesem vermez boyle dolandırılanlara hıc acımıyorum..çevresındekılere akıllı davranırlar sonra baskaları cıkar aklını alır adamınCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Millet akkıllanmıyor be reis ?Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır