Polisin Dikkati Esrarı Yakalattı

Diyarbakır'dan otobüsle İzmir'e gelen şahsı şüpheli hareketleri üzerine durdurarak valizinde arama yapan polis, 5,5 kilo esrar ve 900 lira sahte para ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Diyarbakır'dan İzmir'e gelen ve İzmir Otogarı'nda otobüsten inen bir şahsın hareketlerinden şüphelenen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı durdurup kimlik kontrolü yaptı. Şahsın elindeki valizi de inceleyen polis ekipleri, valizde 5,5 kilo esrar maddesi ve 900 lira sahte para ele geçirdi. Gözaltına alınan 40 yaşındaki T.T, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İZMİR