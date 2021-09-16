POLİSİN DİKKATİ CEZAEVİ FİRARİSİNİ YAKALATTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu satmak ve bulundurmak suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 30 yaşındaki Yunus Bahadır, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Bahadır, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, öğle saatlerinde Armutalanı Mahallesi'ndeki ana cadde ve sokaklarda, şüpheliler üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan Yunus Bahadır, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılacağı sırada paniğe kapılıp, koşarak kaçmaya başladı. Bahadır, yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Bahadır'ın parmak izi incelemesinden, İzmir'in Foça ilçesindeki yarı açık cezaevinden firar ettiği, ardından otobüsle gittiği Ankara'da bir kadını tehdit ederek hürriyetinden yoksun kıldığı gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Hakkında uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Bahadır'ın, kontrol sırasında verdiği kimliğin kardeşine ait olduğu ancak üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlaşıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır, tutuklandı.