Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı Adana'da polis dar gelirli ailelerin çocuklarına okulda çanta ve kırtasiye dağıttı Babası tarım işçisi olan ve çantası olmayan bir kız öğrenci polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı Belinay Koyunsever: "Çantam yoktu polis çanta verince çok...

Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı

Adana'da polis dar gelirli ailelerin çocuklarına okulda çanta ve kırtasiye dağıttı

Babası tarım işçisi olan ve çantası olmayan bir kız öğrenci polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı

Belinay Koyunsever: "Çantam yoktu polis çanta verince çok mutlu oldum"

ADANA - Adana'da polis dar gelirli ailelerin çocuklarının okuduğu okulda 1. sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye dağıttı. Babası tarım işçisi olan ve çantası olmayan bir kız öğrenci polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte dar gelirli ailelerin çocuklarının okuduğu okulların tespit edilerek buradaki çocuklara çanta ve kırtasiye yardımı yapılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine sahaya çıkan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili-Akarcalı İlkokulunda 70 öğrenci tespit etti.

1. sınıfa yeni başlayan 70 öğrenciye polisler çanta ve kırtasiye alarak okulun yolunu tuttu. Polisler sınıflara girip önce öğrencileri maske ve mesafe konusunda uyarıp daha sonrada çanta ile kırtasiye malzemelerini dağıttı. Tarım işçisi ailelerin çocukları, ilk kez polis gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Çocuklardan Şeyma Duman ve Belinay Koyunsever ise babaları çanta alamadığı için okula çantasız geldiklerini polis çanta verince çok mutlu olduklarını ifade etti. Belinay Koyunsever polisin verdiği çantaya sarılıp onu hiç bırakmadı.

Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı
Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı
Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı
Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Öztürk Şenol Güneş Lionel Messi Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polisin dağıttığı çantaya sarılıp bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 10:11:24. #1.16#

title