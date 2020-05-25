Polisin çilingirle girdiği tekel bayisi yine satış yaparken yakalandı
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Polisin çilingirle girdiği tekel bayisi yine satış yaparken yakalandı

Kahramanmaraş'ta daha önce polisin çilingirle girdiği tekel bayisi, sokağa çıkma kısıtlamasında yine satış yaparken yakalandı.

Polisin çilingirle girdiği tekel bayisi yine satış yaparken yakalandı
25.05.2020 00:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:38

Kahramanmaraş'ta daha önce polisin çilingirle girdiği tekel bayisi, sokağa çıkma kısıtlamasında yine satış yaparken yakalandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen daha önce satış yapılan tekel bayisi önünde yine hareketlilik olduğunu tespit eden ekipler, bölgeyi takibe aldı.

Bir süre sonra kapalı kepenk altındaki gizli bölmeden alkol satışı yapıldığını gören polis harekete geçti. Müşteriler kepenk önünde alışveriş yaparken polis tarafından yakalanırken, iş yeri içerisinde bulunan iki kişi ise kepengi kapatarak içeri kaçtı.

Polisin bir süre yaptığı çağrı sonrasında, iş yeri içerisinde bulunan 2 kişi kepengi açarak dışarı çıktı. Maskeleri taktırılan şahıslar, işlemler yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Ali Sezal Bulvarı üzerinde bulunan bir başka tekel bayisinde ise 3 müşteri ve bir çalışanın polis tarafından suçüstü yakalandığı öğrenildi.

İki iş yerine de açılış kapanış saatlerine uymamaktan 4733. sayılı Alkol ve Tütün Piyasası Kanununa istinaden idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

İki iş yerinde yakalanan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 lira para cezası yazıldı.

Polis 3 hafta önce çilingir yardımıyla içeri girmişti

Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan iş yerinin, 1 Mayıs Cuma gecesi, yine sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen satış yaptığı tespit edilmişti. Polisi görünce satıcılar içeri kaçarken, polisin çilingirle içeriye girmesi sonrası yakalanan 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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