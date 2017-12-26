Çocuklarını Göremeyince İntihara Kalkışan Vatandaşı, Polis İkna Etti

Eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için çocuklarını göremeyince intihar etmek için bir tepeye çıkan genci, polis memurları ikna ederek intihardan vazgeçirmeyi başardı.

ÇOCUKLARINI GÖREMEYİNCE BUNALIMA GİRDİ

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas'ta Yukarı Tekke olarak bilinen tepede meydana gelen olayda, İ.B isimli genç, mahkeme tarafından verilen eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için çocuklarını göremeyince bunalıma girdi. Bunalıma giren genç Yukarı Tekke olarak adlandırılan tepeye çıkarak atlamak istedi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra polisin ikna çabaları başladı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabası İ.B' nin ikna olması ile sona erdi.

UÇURUMUN KENARINDAN ALINDI

Gözyaşlarına boğulan İ.B bir polis tarafından uçurumun kenarından alındı. Daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, genç adamı ikna etmeye çalışırken büyük çaba gösterdi;