Polisin Boğulmaktan Kurtardığı İkizlerden Biri Hayatını Kaybetti

Polisin Boğulmaktan Kurtardığı İkizlerden Biri Hayatını Kaybetti

Samsun'da denize atlayan ikizlerden biri hayatını kaybetti.

Polisin Boğulmaktan Kurtardığı İkizlerden Biri Hayatını Kaybetti

Samsun'da denize atlayan ikizlerden biri hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Murat Ünlü (39), akülü aracıyla iskeleye geldi. Bir süre sonra ikizi Yunus Ünlü'ye (39) mesaj atan engelli şahıs, daha sonra kendisini denize attı. Olay yerine gelen Murat Ünlü'nün ikizi de ağabeyini kurtarmak için denize atladı.

Polis tarafından kurtarılan ikiz kardeşlerden Murat Ünlü özel bir hastaneye, Yunus Ünlü ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Yunus Ünlü bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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