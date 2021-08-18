Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MANİSA'da komşu kavgasını ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MANİSA'da komşu kavgasını ayırmak isteyen polis memuru Özgür İşnel'in (45) bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Turgutlu ilçesinde Yeni Mahalle Düz Sokak'ta geçen pazar, saat 21.00 sıralarında iki komşu arasında, 'halı silkelenmesi' nedeniyle kavga çıktı. Kavga, tarafların yakınları da karışınca büyüdü. Olay yerinden geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Özgür İşnel, araya girip, tarafları ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan İşnel, bu sırada adrese gelen meslektaşlarınca ekip otosuyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyiye giden 20 yıllık polis memuru İşnel'in tedavisi sürüyor.

Olayın ardından polis ekipleri, M.C.B. (16), H.B. (52), E.B. (20), K.B. (18), A.B. (21), K.B. (21), S.B. (19), K.B. (40), Ü.B. (24), M.E. (17) isimli 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolleri için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen çevik kuvvet ekipleri de adliye önünde önlem aldı. Şüpheliler, sağlık raporlarının ardından bugün saat 10.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta konuştu: 'Beni bir kareyle yargılamayın'
Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta konuştu: "Beni bir kareyle yargılamayın"
Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı
Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Hulusi Akar Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Alex Teixeira Fırat Aydınus Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: POLİSİN BIÇAKLANDIĞI KOMŞU KAVGASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:42:08. #1.16#

title