Polisin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı
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Polisin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı

Polisin baskın yaptığı evden cephanelik çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de polisin baskın yaptığı evde 1 tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin baskın yaptığı evde 1 tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda bir evde çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip ile bilgiyi doğrulayan ekipler M.A. isimli şahsın Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenledi.

Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 6.35 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız dipçiksiz otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kısa dipçikli av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca ve tüfek fişeği ile birer adet tabanca sürgüsü ve iskeleti, kama, pala, kasatura ile özel yapım bıçak tabir edilen çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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