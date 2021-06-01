Polisin baskın yaptığı evden balya halinde toplam 7,66 milyon dolar nakit para çıktı
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Polisin baskın yaptığı evden balya halinde toplam 7,66 milyon dolar nakit para çıktı

Polisin baskın yaptığı evden balya halinde toplam 7,66 milyon dolar nakit para çıktı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Sergey Auzinış, Ruslan Şamsutdinov ve Servan Ahmadi isimli kişilerin kaldığı dairelerde "balya halinde" toplam 5,4 milyon pound (7,66 milyon dolar) nakit para ele geçirildi. üç kişi, kara para aklama suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtilen üç kişi, kara para aklama suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Sergey Auzinış, Ruslan Şamsutdinov ve Servan Ahmadi isimli kişilerin kaldığı dairelerde "balya halinde" toplam 5,4 milyon pound (7,66 milyon dolar) nakit para çıkması polisi bile şoke etti.

Türkrus sitesinin Sky News'ten aktardığı habere göre, Londra polisi kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu kapsamında 46 yaşındaki Auzinış, 36 yaşındaki Şamsutdinov ve 35 yaşındaki Ahmadi'yi gözaltına aldı.

Ruslan Şamsutdinov'un, içinde 5 milyon pound olan ağır çantaları kaldığı evden dışarı çıkarrmaya çalışırken suçüstü yakalandığı bildirildi.

Güvenlik güçleri, zanlıların yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraları "salgın nedeniyle koyacak yer bulamadıkları için evlerinde saklamak zorunda kaldıklarını" belirtti.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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