Polisin baskın yaptığı evden balya halinde toplam 7,66 milyon dolar nakit para çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Sergey Auzinış, Ruslan Şamsutdinov ve Servan Ahmadi isimli kişilerin kaldığı dairelerde "balya halinde" toplam 5,4 milyon pound (7,66 milyon dolar) nakit para ele geçirildi. üç kişi, kara para aklama suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.