Polisin baskın yaptığı evde silah ve kesici alet ele geçti
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Polisin baskın yaptığı evde silah ve kesici alet ele geçti

Polisin baskın yaptığı evde silah ve kesici alet ele geçti
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de polisin bir eve yaptığı baskında tabanca ve otomatik av tüfeği ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin bir eve yaptığı baskında tabanca ve otomatik av tüfeği ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmayla bir evde çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı. Fiziki takibin ardından ekipler, Fakıuşağı Mahallesi'nde M.A.'ya ait eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız 6.35 mm tabanca, 1 ruhsatsız dipçiksiz otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız kısa dipçikli av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 tabanca şarjörü, 10 tabanca ve tüfek fişeği ile tabanca sürgüsü ve iskeleti, kama, pala, kasatura ile özel yapım bıçak tabir edilen çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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