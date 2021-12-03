Polisin bandrol dikkati: Sahte içkileri bilindik markaların şişesiyle piyasaya sürecekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisin bandrol dikkati: Sahte içkileri bilindik markaların şişesiyle piyasaya sürecekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisin bandrol dikkati: Sahte içkileri bilindik markaların şişesiyle piyasaya sürecekti

İzmir'in Urla ilçesinde, bilindik markaların logosunun bulunduğu şişelerle sahte içkileri piyasaya sürme hazırlığında olan bir kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde, bilindik markaların logosunun bulunduğu şişelerle sahte içkileri piyasaya sürme hazırlığında olan bir kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Polis, içkilerin sahte olduğunu şişelerin üstündeki bandrol numaralarının aynı olmasından anladı.

Edinilen bilgiye göre, Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Altıntaş Mahallesindeki sokak denetimi sırasında Hasan K.'nın bir araçtan bir araca içki taşıdığını fark etti. Şüpheli şahsın yanına giden ekipler, içkileri kontrol etti. Yapılan kontrollerde, iki araçtaki içkilerin üzerindeki bandrol numaralarının aynı olduğu belirlendi. Polis, numaraların aynı olmasından içkilerin sahte olduğunu anladı. Bunun üzerine Hasan K. gözaltına alınırken, iki araçtaki 13 şişe sahte rakı ve 1 şişe sahte viskiye el konuldu.

İçkileri piyasaya sürme hazırlığı olan şüpheliye, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem yapıldı ve serbest bırakıldı. - İZMİR

Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı

Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı

 İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu

 Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title