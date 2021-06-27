POLİSİN AVCILAR'DAKİ TAKİBİ SONUÇ VERDİ; ÇALINTI MALZEMELERLE YAKALANDI
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POLİSİN AVCILAR'DAKİ TAKİBİ SONUÇ VERDİ; ÇALINTI MALZEMELERLE YAKALANDI

POLİSİN AVCILAR'DAKİ TAKİBİ SONUÇ VERDİ; ÇALINTI MALZEMELERLE YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da çalınan araçla Başakşehir ve Sultangazi'de çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, Avcılar'da polisin takibi sonucu çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.

BAĞCILAR'da çalınan araçla Başakşehir ve Sultangazi'de çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, Avcılar'da polisin takibi sonucu çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı. Şüpheli, sevk  edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Başakşehir ve Sultangazi İlçelerinde 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık' suçuna karışan bir kişinin içinde bulunduğu aracın Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi yönüne kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe başladı. Takip sonucu H.A. ile yönetimindeki araç yakalandı. Bugüne kadar çok sayıda 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık', 'Otodan Hırsızlık', 'Oto Hırsızlığı', 'Açıktan Hırsızlık', 'Mala Zarar Verme've 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarına karıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada çuvallar içerisinde yaklaşık 2000 tekstil malzemesi,  levye,  demir kesme aparatı, 2 spiral,  matkap, kaynak makinası, ve sahte 2 araç plakası bulundu.

Yapılan soruşturmada aracın Bağcılar'da çalıntı araç olduğu ve araca takılı plakaların Esenyurt İlçesinden çalıntı plakalar olduğu anlaşıldı. Şüpheli H.A.s evk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

POLİSİN AVCILAR'DAKİ TAKİBİ SONUÇ VERDİ; ÇALINTI MALZEMELERLE YAKALANDI
POLİSİN AVCILAR'DAKİ TAKİBİ SONUÇ VERDİ; ÇALINTI MALZEMELERLE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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POLİSİN AVCILAR'DAKİ TAKİBİ SONUÇ VERDİ; ÇALINTI MALZEMELERLE YAKALANDI - Haberler
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