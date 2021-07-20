Son dakika... EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ İLE POLİSİN KOVALAMACASI KAMERAYA YANSIDI

Son dakika haberlerine göre Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü S.K. (19), otomobiliyle park halindeki 3 araca çarptıktan sonra 40 dakikalık kovalamacayla yakalandı.

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü S.K. (19), otomobiliyle park halindeki 3 araca çarptıktan sonra 40 dakikalık kovalamacayla yakalandı. S.K.'ya toplamda 13 bin 388 TL para cezası uygulanırken, kovalamaca anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, kendilerine doğru hızla gelen S.K. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. S.K., polisin 'dur' ihtarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Polis ekipleri, S.K.'nın kullandığı otomobilin peşine takılırken diğer ekiplerden de yardım istedi. S.K., Bahçelievler, Deniz ve Altındağ mahallelerinin ara sokaklarına girerek drift atıp kaçmaya başladı. S.K., kaçtığı esnada park halindeki 3 otomobile de çarparak zarar verdi. Polis ekipleri, yaklaşık 40 dakikalık kovalamacanın ardından S.K.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Polis, sürücü S.K. ile beraberindeki 3 kişiyi otomobilden indirirken, S.K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi.

13 BİN 388 TL CEZA YAZILDI

Polis ekipleri S.K.'ya, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'drift atmak', 'trafik işaret ve levhalarına uymamak', 'ters yönde araç kullanmak' ve 3 araca zarar verdiği için toplamda 13 bin 388 TL para cezası uyguladı. Ekipler, S.K.'nın kullandığı otomobili ise otoparka çekti.

KOVALAMACA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri ile S.K. arasında yaşanan kovalamaca anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde S.K.'nın kaçtığı ve polis ekiplerinin peşinde olduğu görülürken, bir motosiklet sürücüsünün ise olayı takip ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı