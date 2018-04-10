Polisin 173. Yıl Gururu

10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 173. yıldönümü dolayısıyla Samsun'da tören düzenlendi.

173 yıldır Türk milletinin hizmetinde olan, asayiş, huzur ve güvenliği sağlayan, bu uğurda gazi ve şehit olan Türk Polis Teşkilatı mensupları, kuruluşlarının 173. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile devam etti. Törende sırasıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu(PMYO ), Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği, EMŞAV ve Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Törene Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 19 Mayıs PMYO Müdürü Cihan Alagöz, Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Samsun Şube Başkanı Tevfik Sönmez ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. - SAMSUN