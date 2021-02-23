'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

23.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:48
'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, kendisini polis olarak tanıtıp üst araması yaptığı kişinin cep telefonunu alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

ADIYAMAN'da, kendisini polis olarak tanıtıp üst araması yaptığı kişinin cep telefonunu alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece evine giden Hasan Arutay'un (60) yanına yaklaşan bir kişi, polis olduğunu söyleyerek kimlik sordu. Ardından yaşlı adamın üstünü arayan şüpheli cebinde bulunan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak, otomobille kaçtı. Çevredekilerden yardım isteyen Arutay'ın şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kayıtlarından şüphelinin H.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, çaldığı telefon ise sahibine teslim edildi.


'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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