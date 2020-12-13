'Polisim' yalanıyla engelli ve yaşlıları gasbeden şüpheli yakalandı
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'Polisim' yalanıyla engelli ve yaşlıları gasbeden şüpheli yakalandı

13.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:16
'Polisim' yalanıyla engelli ve yaşlıları gasbeden şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de, takibe aldığı yaşlı ve engellilere kendisini 'polis' olarak tanıtarak, cep telefonu, para ile ev eşyalarını gasbettiği tespit edilen Devran K., polis ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, takibe aldığı yaşlı ve engellilere kendisini 'polis' olarak tanıtarak, cep telefonu, para ile ev eşyalarını gasbettiği tespit edilen Devran K., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, farklı günlerde yaşlı ve engelli kişilerin cep telefonu, para ile ev eşyalarının gasbedilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerince 4 gasp ve 1 hırsızlık olayının şüphelisinin, Devran K. olduğu belirlendi. Evine yapılan baskınla gözaltına alınan Devran K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak, adliyeye sevk edildi. Devran K., çıkarıldığı mahkemece 'gasp' ve 'hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.Polis ekiplerince yapılan incelemede gasp şüphelisi Devran K.'nin, beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak ve karşılık veremeyecek durumda olan kişileri hedef seçtiği ve kendisini 'polis' olarak tanıttığı ortaya çıktı. 'Gasp' ve 'hırsızlık' suçlarını gece saatlerinde işleyen şüphelinin, giriş ve çıkışları kolay, güvenlik ve mobese kamerası olmayan yerleri seçtiği, içinde insanların olduğunu bildiği halde hırsızlık amacıyla evlere soğukkanlılıkla girdiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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