Polisi ve Jandarmadan asayiş uygulaması

Yenice Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ilçede ortak trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Yenice ilçe girişinde bulunan kontrol noktasında güvenlik birimleri tarafından yapılan trafik ve asayiş uygulamasında, araç sürücülerine yönelik kontroller gerçekleştirildi. Emniyet kemeri, tonaj, araçların belgeleriyle ilgili de kontrol yapan ekiplerin vatandaşların huzuru ve güvenliği amacıyla gerçekleştirdikleri uygulamada, emniyet kemeri takmayan ve evrak eksiği bulunan sürücü ve araçlar uyarılırken cezai işlem uygulandı. Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız yapmaktan kaçınmalarını, emniyet kemeri takmalarını, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamalarını, takip mesafesine riayet etmelerini, yorulduklarında mutlaka dinlenmeleri gerektiğini hatırlatarak sürücülerden bu kurallara uymalarını istediler. Ayrıca sürücüler ve yanlarında bulunan yolcularında Genel Bilgi taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Trafiği aksatmadan yapılan uygulamada, şehrin güvenliği ve huzuru sağlanması için ekipler gayret gösterdi. Uygulamaya giren vatandaşlar da şehrin güvenliği ve huzuru için bu tür uygulamaların yararlı olduğunu söylediler.

Artarak devam eden trafik ve asayiş uygulamalarının, devam edeceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA