Polisi şehit edip 2 kardeşi öldüren zanlının evini böyle taşladılar
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Polisi şehit edip 2 kardeşi öldüren zanlının evini böyle taşladılar

Bursa'da bir polis memurunun şehit olmasına 2 kişinin de ölümüne sebep olan mahalle kavgasının sokak kısıtlamasına rağmen açıkta alkol alma ve çıplak dolaşma meselesi yüzünden çıktığı ortaya çıktı.

Polisi şehit edip 2 kardeşi öldüren zanlının evini böyle taşladılar
01.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:05

Bursa'da bir polis memurunun şehit olmasına 2 kişinin de ölümüne sebep olan mahalle kavgasının sokak kısıtlamasına rağmen açıkta alkol alma ve çıplak dolaşma meselesi yüzünden çıktığı ortaya çıktı. Tartışma mahalle kavgasına dönüştü, Roman vatandaş çatıdan pompalı ile rast gele ateş ederek kavgayı ayırmaya giden bir polisi şehit etti, ağabey kardeşin ölümü ile 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olayların ardından öfkeli vatandaşlar zanlının evini taşlayıp zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı. Şehit polisin bayram tatili sebebiyle Zonguldak'a gönderdiği ailesini yarın almaya gitmeyi planladığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde Roman vatandaşlar kısıtlamaya rağmen açıkta alkol alıp çıplak vaziyette dolaşmaya başladı. Bundan rahatsız olan mahalle sakinleri kendisini ikaz etti. Tartışma akşam saatlerinde kavgaya dönüştü.

Muş doğumlu öfkeli vatandaşlar ile 40 yaşındaki T.A arasındaki kavga büyüdü. Bunun üzerine alkollü olduğu öğrenilen T.A. pompalı tüfekle çatıya çıkarak rast gele ateş etmeye başladı. Kavga anonsu üzerine olay yerine giden Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Erman Özcan boynuna aldığı saçma ile, Mahmut Ortaç (26) ve Rüstem Ortaç (24) göğsünden vurularak yaralandı. Polis memuru ve diğer iki yaralı kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yaralı Erdal Bozkurt ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öfkeli vatandaşlar ise zanlı T.A'nın (40) evini taşladılar. Gözaltına alınan Roman vatandaş ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gece boyunca çevik kuvvet ve yunus ekipleri bölgede tedbir alırken, kriminal ekipleri de delil topladı.

Şehit polis memuru 37 yaşındaki Erman Özcan'ın ilk anonsu aldığında bölgeye yakın olduğu ve kavgayı ayırmak için olay yerine geldiği öğrenildi. Bir çocuk babası Özcan'ın bayram tatilinde eşi ve çocuğunu Zonguldak'taki ailesinin yanına gönderdiği ve yarın almayı planladığı öğrenildi.

Şehit polis memuru için yarın Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği ve memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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