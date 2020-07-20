Polisi şehit eden zanlılardan 1'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Polisi şehit eden zanlılardan 1'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bağcılar'da polis memuru Erhan Gökteke'yi şehit eden şüphelilerden Serdar B.(19) 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Polisi şehit eden zanlılardan 1'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
20.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:13

Bağcılar'da polis memuru Erhan Gökteke'yi şehit eden şüphelilerden Serdar B.(19) 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelinin ortaya çıkan ifadesinde suçlamaları kabul ederek, diğer şüphelilerin olayla ilgisi olmadığını söyledi.

Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan polis memurunu silah ile ateş açarak şehit eden 4 şüpheliden biri olan 19 yaşındaki Serdar B. savcılık sorgusunun ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli Serdar B. ortaya çıkan ifadesinde Diyarbakır'da yetiştirme yurdunda kaldığını ancak sürekli dövüldüğü için İstanbul'a geldiğini anlatarak, 2017 yılından beri sokaklarda yaşadığını söyledi. Herhangi bir geçim kaynağı olmadığını da belirten zanlı 4-5 kez cezaevine girip çıktığını olay tarihinden 3 gün önce de Metris Cezaevinden denetimli serbestlik ile çıktığını ifade etti. Cezaevinden çıktığı gün Esenler 100. Yıl Köprüsü'nün altında bali çekerken Kadir A. isimli şahsın yanına geldiğini söyleyen Serdar B. "Bana tiner, bali içmememi, esrar içmemi söyledi. 3-4 gün boyunca Kadir ile köprünün altında buluştuk. Bana yemek getirirdi ve cigara içerdim. Diğer şüpheliler Oğuzhan I. ve Reis B.'yi ise Kadir önceden tanıyormuş. Bu şahıslarla bazen gezerdik bana yemek getirirlerdi" dedi.

"HASMIM SANDIM ATEŞ ETTİM"

Olay günü esrar kullandığını söyleyen Serdar B. "Bir araç yanımıza yanaştı. Ben hasımlarım sandım. Bu nedenle ruhsatsız tabancamı çıkararak aracın içerisindeki 2 şahsa ateş ettim. Olay yerinden kaçtıktan sonra Kadir, Oğuzhan ve Reis'i arayarak 'polisler bizi kovalıyor acil bize taksi getirin' dedi. Bir süre sonra Oğuzhan ve Reis taksi ile 100 Yıl Köprüsü civarına geldiler" şeklinde ifade verdi.

"SUÇLAMAYI KABUL EDİYORUM"

Taksinin içindeyken polislerin olay yerine geldiğini de söyleyen zanlı olayda kullandığı silahı bir yol kenarına atılmış halde bulduğunu ve aldığını söyleyerek, "Diğer şüphelilerin olayla bir ilgisi yoktur. Polis olduğunu bilsem ateş etmezdim. Suçlamayı kabul ediyorum" şeklinde konuştu.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

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