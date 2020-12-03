Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı
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Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı

03.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:30
Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı

Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş'ın Antalya'daki tüyler ürperten cinayete karıştığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş'ın Antalya'daki tüyler ürperten cinayete karıştığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş'ın Antalya'da 6 gündür kayıp olduğu bildirimiyle polis tarafından aranırken ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulunan Aykut Çakal'ın (24) katil zanlılarından biri olduğu ortaya çıktı.

Karataş'ın aranmaya başlandığı sırada Gaziantep'te olduğu, oradan Kahramanmaraş'a geçtiği öğrenildi.

Bu arada, olayın meydana geldiği otel önünde polislerin çalışması sürüyor. Ekiplerin aranan şahsın yakalanması için başlattığı geniş çaplı çalışma da devam ediyor.

Öte yandan, olayın görgü tanığı esnaf ise silah sesleri sonrası polise bilgi verdiklerini ve olay yerine çok sayıda polisin geldiğini, şüphelinin de kaçtığını söylediler.

(Halil Ulubey - Said Vakkas Yağcı/İHA)

Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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