Polisi Şehit Eden Şahsın Cesedi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye önünde polisi şehit edip bir avukatı vurduktan sonra intihar eden şahsın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Gemlik'te icra davasından dolayı Musa Güler (37) adlı şahıs, avukat Özgür Aksoy'a ofisinin 5 el ateş ettikten sonra adliye yakınında kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru İdris Büyükdönme'yi vurdu. Polis olay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şehit olurken, Avukat Özgür Aksoy'da özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken, zanlı elindeki silahla intihar etti. Polisi şehit edip avukatı öldüren şahıs daha sonra intihar etti. İntihar eden Musa Güler'in Gemlik Adliyesi'ndeki cesedi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - BURSA