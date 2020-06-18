Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi
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Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi

Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi Adana'da bir polisin şehit edilmesi, güvenlik şirketinden yaklaşık 5 milyon Euro'nun çalınması olayına karıştığı öne sürülen çetenin liderinin de aralarında bulunduğu 10 zanlıya 12 müebbet ve 605 yıldan başlayan hapis...

18.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:19

Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi

Adana'da bir polisin şehit edilmesi, güvenlik şirketinden yaklaşık 5 milyon Euro'nun çalınması olayına karıştığı öne sürülen çetenin liderinin de aralarında bulunduğu 10 zanlıya 12 müebbet ve 605 yıldan başlayan hapis cezaları istendi

ADANA - Adana'da bir polisin şehit edilmesi, güvenlik şirketinden yaklaşık 5 milyon Euro'nun çalınması olayına karıştığı öne sürülen çetenin liderinin de aralarında bulunduğu 10 zanlıya 12 müebbet ve 4 bin 871 yıl hapis cezası istendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı,bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin liderliğini yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Ekim 2019'da yapılan operasyondan 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.

Bu arada, yapılan takip sonucunda Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.'nin de, örgütün lideri Hasan B.'den cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı rüşvet aldığı iddia edildi.

Bu iddiaların delillerinin toplanmasının ardından şafak vakti Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese 70 zanlıyı yakalamak için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu öne sürülen İ.K.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasına gittiği tespit edildi. Polis, zanlıyı villada yakaladı. Bu arada örgüte 2'si aktif görevde 1'i emekli polisin de yardım ve yataklık yaptığı, bu nedenle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Polis yaptığı operasyonda 4'ü kadın 65 zanlıyı gözaltına alırken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hasan B.'nin operasyon kapsamında gözaltı kararı olduğu ancak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.

"Polisi şehit ettiler"

Bu arada, 4 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kuşak Bulvarında çıkan bir kavgaya müdahale ederken şehit olan trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun da aynı organize suç örgütü tarafından şehit edildiği ileri sürüldü. Çete lideri Hasan B. ve karşı taraf arasında çıkan çatışmada kavgayı ayırmaya çalışan şehit Görenoğlu'nun Hasan B. ve arkadaşları tarafından şehit edildiği ancak olaydan sonra yakalanan zanlıların suçu üstlenmesi için bulduğu 18 yaşından küçük H.E'nin kendisi ile ailesine bakılması karşılığında suçu üstlendiğini öne sürüldü.

Polis, örgüt liderlerinin ve üyelerinin evleri ile iş yerlerini didik didik aradı. Yapılan bu aramalar sonucunda 17 tabanca, 371 değişik çaplarda fişek, 6 av tüfeği, 54 dolu kartuş ve 1 kılıç ele geçirildi. Aramalarda silahların yanı sıra 95 bin lira tutarında çek, 37 bin 415 lira, bin 34 bin dolar ele geçirildi. Zanlılar emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan cezaevi müdürü M.Ç., örgüt lideri İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 39 zanlı tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

"12 müebbet, ayrıca 4 bin 781 yıl hapis cezası istendi"

Çıkar Amaçlı Suç Örgütününe yönelik, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri İskender K.'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 593 yıl, örgüt yöneticileri Hasan B.'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 605 yıl, Erol B.'ye müebbet hapis cezası ve 435 yıl, Derviş B.'ye müebbet hapis cezası ve 405 yıl, Tuncay B.'ye 443 yıl, Murat E.'ye müebbet hapis cezası ve 443 yıl, Süleyman E.'ye, müebbet hapis cezası ve 392 yıl, Ümit Y.'ye müebbet hapis cezası ve 510 yıl, Gökhan T.'ye müebbet hapis cezası ve 470 yıl, Mustafa K.'ye müebbet hapis cezası ve 485 yıl hapis cezası istendi. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan cezaevi müdürünün dosyasının ise ayrılarak rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmak örgütü yardım etmek suçlarından yargılanacağı öğrenildi.

Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi

Kaynak: İHA

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