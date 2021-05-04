Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
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Polisi şaşkına çeviren kumar baskını

Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te bir apartman dairesine kumar baskını yapan polis ekipleri, ele geçirdikleri materyallerle adeta şok oldular.

Bilecik'te bir apartman dairesine kumar baskını yapan polis ekipleri, ele geçirdikleri materyallerle adeta şok oldular. Şüphelilerin, herhangi bir polis baskınına karşı dürbün ile gözetleme ve telsiz ile haberleşmek üzere tedbir aldıkları ortaya çıktı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda il merkezinde bulunan bir dairede kumar oynatıldığı bilgisi aldı. İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler gece yarısı mahkeme kararı ile bahse konu adrese operasyon düzenledi. İçerde bulunan 10 şahsın üstlerinde ve ikamet yerinde yapılan aramada suç unsuru olarak değerlendirilen 32 bin 570 TL para, 2 adet telsiz ve aparatları, 1 adet dürbün, 1 adet kurusıkı tabanca, açılmış halde 70 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 10 bin 688 TL idari yaptırım uygulanırken, bahse konu adreste Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem ve bir şüpheli şahsa "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan, 1 şüpheli şahsa da 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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