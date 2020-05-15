Polisi karşılarında görünce kumar kağıtlarını camdan aşağı attılar
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Polisi karşılarında görünce kumar kağıtlarını camdan aşağı attılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir işhanındaki inşaat bürosunda kumar oynandığı ihbarını alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynayan 10 kişiye toplam 42 bin 525 TL idari para cezası uyguladı.

Polisi karşılarında görünce kumar kağıtlarını camdan aşağı attılar
15.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:16

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir işhanındaki inşaat bürosunda kumar oynandığı ihbarını alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynayan 10 kişiye toplam 42 bin 525 TL idari para cezası uyguladı. Polisi karşılarında gören şahıslar kumar kağıtlarını 3. katın penceresinden aşağıya attı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafeyi ihlal eden ve yasadışı kumar oynayanlara karşı Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bugün saat 17.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi Aktaş İş Hanı'nda bulunan bir inşaat bürosunda kumar oynandığı ihbarı alan ekipler, bahse konu adreste yaptıkları kontrolde, 10 şahsın kumar oynadığı tespit etti. Adreste bulunan Ö.Z. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan idari işlem yapılırken ayrıca işyerinde bulunan 10 şahsa Kumar Oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten toplam 42 bin 525 TL idari para cezası uygulandı. Bu arada polis ekiplerini karşılarında gören şahıslar kumar kağıtlarını 3. katın penceresinden aşağıya attıkları görüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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