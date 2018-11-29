Polisi Görünce Uyuşturucuyu Yok Etmek İstedi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, içerisinde eroin bulunan paketi parçalayıp atmak isterken yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirtilen adrese yaptıkları operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.K'yi, eroin paketini parçalayıp atacağı sırada yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 5 gram eroin, 7 gram esrar, 3 gram metafetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Bu arada ekipler, üzerinde de eroin tozu tespit edilen bir pantolonu da delil olarak muhafaza altına aldı.

Uyuşturucu ticaretinden daha önce de 9 kaydı bulunduğu belirlenen Ş.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.