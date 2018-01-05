Polisi Görünce Uyuşturucuyu Yere Attı, Tutuklandı

Samsun'da polisi fark edince üzerindeki uyuşturucu maddeyi yere attığı iddia edilen genç gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı takip sonucu C.T.'yi (22) takibe aldı. Polisin görünce üzerindeki 3.5 gram bonzaiyi yere atan C.T., yakalanmaktan kurtulamadı. Gözaltına alınan C.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.T., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN