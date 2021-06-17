Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar

Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis, operasyon düzenlediği evin tuvaletinde uyuşturucu madde buldu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis, operasyon düzenlediği evin tuvaletinde uyuşturucu madde buldu. Polisin geldiğini görünce uyuşturucuyu tuvalete saklayanların da aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğunu belirlediği evde arama yaptı. Evdeki Y.Ö. ve H.Y.'nin üst aramalarında 10 fişek bonzai bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinde başka bir evde de uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.İfade üzerine polis, mahalledeki bir evde yaptığı aramada da kullanılmayan tuvaletin deliğine gizlenmiş 46 fişek bonzaiyle, bahçede taşların altına saklanan 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1235 TL'yi ele geçirdi. Bu sırada, evde bulunanların polisin geldiğini görünce uyuşturucu maddeleri tuvaletin deliğine sakladığı belirlendi. Evdeki B.Ç. ve P.C., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı, yaşı 18'den küçük olan P.C. ise işlemleri için Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar
Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar
Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

İNTİHAR İÇİN 3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI, TENTEYE DÜŞÜP YARALANDI
İNTİHAR İÇİN 3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI, TENTEYE DÜŞÜP YARALANDI
Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı, cani annenin ifadesi kan dondurdu: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı, cani annenin ifadesi kan dondurdu: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 13:43:53. #1.16#

title