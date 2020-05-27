Polisi görünce uyuşturucu maddeleri araçtan attılar ama kaçamadılar
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Polisi görünce uyuşturucu maddeleri araçtan attılar ama kaçamadılar

Isparta'nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerini görünce uyuşturucu maddeleri araçtan atan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Polisi görünce uyuşturucu maddeleri araçtan attılar ama kaçamadılar
27.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:31

Isparta'nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerini görünce uyuşturucu maddeleri araçtan atan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelendost İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan ilçeye 2 şahsın araç kiralayarak uyuşturucu madde getirip, satacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şahısların kiralık araçla ilçeye geldikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, aracın peşine düştü. Bu sırada polis aracını fark eden şahıslar, uyuşturucu maddeleri ve malzemeleri aracın camından atıp, kaçmaya çalıştı. Kısa süre sonra emniyet ekipleri, aracı durdurarak şahısları yakaladı. Araçtan atılan poşet içerisinde 7,5x8,5 santimetre ebadında uyuşturucu/uyarıcı madde emdirilen yaklaşık 255 kullanımlık "kağıt" diye tabir edilen sarı renkli madde ele geçirildi. Şahısların yapılan iş yeri ve ikamet aramalarında da 2,5 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilirken, bazı dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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