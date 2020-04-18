POLİSİ GÖRÜNCE 'TANSİYON HASTASIYIM' DEYİP AMBULANS İSTEDİ KORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında Avcılar sahilinde devriye gezen polisleri görünce, kendisini kaldırıma bırakarak, tansiyonunun çıktığını ve yürüyerek hastaneye gitmek istediğini söyleyen kadın için ambulans çağrıldı.

KORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında Avcılar sahilinde devriye gezen polisleri görünce, kendisini kaldırıma bırakarak, tansiyonunun çıktığını ve yürüyerek hastaneye gitmek istediğini söyleyen kadın için ambulans çağrıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri sahil kesiminde devriye gezerken, İskele Caddesi'ndeki İDO iskelesi yakınlarında bir kadını görünce durdurarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. Kadın polisleri görünce kendisini bırakarak, kaldırıma otururken, hasta olduğunu, tansiyonunun 9'a düştüğünü, sahil şeridi boyunca yürüyerek Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne gitmek istediğini söyledi. Yanında kimlik bulunmadığını, adının Hatice Boşnak olduğunu belirten kadın, bir ara oturduğu kaldırımdan kalkmak isterken sendeledi. Polis, 112 Acil Servis'i arayarak ambulans isterken, Boşnak, "Ambulans gelmez diye buradan minibüse binmeyi düşündüm. Minibüs de geçmedi. Hastaneye yürüyerek gitmeyi düşündüm. Geçenlerde düşmüştüm, burnumdan kan gelmişti, ambulans gelmedi" dedi. Kısa süre içerisinde gelen 112 ambulansındaki görevliler tansiyonunu ölçtükleri kadını genel sağlık kontrolünün yapılması için hastaneye götürdü.

Kaynak: DHA