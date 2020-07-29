Polisi görünce taktıkları maske cezadan kurtaramadı Polisi görünce taktıkları maske cezadan kurtaramadı Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri maske denetimi gerçekleştirirken, bazı kişiler polisi görünce maske taksalar da 900 liralık cezadan kurtulamadı.

Polisi görünce taktıkları maske cezadan kurtaramadı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri maske denetimi gerçekleştirirken, bazı kişiler polisi görünce maske taksalar da 900 liralık cezadan kurtulamadı.

Beyşehir'de Soğla bölgesindeki hayvan pazarı ile şehrin en işlek caddelerinde Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde maske denetimi yaptı. Hayvan pazarındaki denetimlerde polis ekipleri, maske takmadığı belirlenen satıcı ve vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Polis ekiplerinin daha sonraki denetim adresi Atatürk ve Antalya caddeleri oldu. Polis ekipleri, maske takmadığı belirlenen vatandaşlara 900 liralık idari para cezası uyguladı. Çocuklarıyla kaldırımda yürürken polisin yanına yaklaşmasıyla çantasındaki maskesini çıkararak yüzüne takmak isteyen kadın, görevlilerden özür dilemesine ve "Ne olur ceza yazmayın" demesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Aynı cadde üzerinde denetimlerini sürdüren ekipler, sokak üzerinde polislerin denetimini fark edip cebinde bulunan maskesini takarak yön değiştirip hızlı adımlarla uzaklaşmak isteyen bir genci de yakaladı. Kaçmak isteyen genç de cezai işleme tabi tutuldu. Denetimlerde, kaldırım üzerinde yürürken maskesi olmayan ve yakında bir esnaf olduğunu belirten kişi de 900 liralık cezadan kurtulamadı.

Denetimlerde cezai işlem uygulanan kişilerin genelde maskelerini ceplerinde, yanlarında veya kolunda gezdirdiği, polisi görünce yüzlerine takarak cezai işlemden kurtulmaya çalıştıkları gözlendi. Ekipler, yaklaşık iki saat süren denetimlerde maskesini burun ve çene altında tutan kişileri kurallara uygun şekilde takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde de uyardı.

Denetimlerde 23 kişiye toplam 20 bin 700 liralık cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA