POLİSİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

POLİSİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BOLU'da, polis uygulama noktasını gören bir sürücü, geri geri ilerledikten sonra otomobilini yola bırakıp kaçtı.

BOLU'da, polis uygulama noktasını gören bir sürücü, geri geri ilerledikten sonra otomobilini yola bırakıp kaçtı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 650 TL para cezası kesildi.

Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde polis ekiplerinin denetim yaptığını gören 14 AJ 774 plakalı otomobili kullanan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, geri geri gitmeye çalıştı. Yaklaşık 100 metre geri geri giden sürücü, polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca otomobilini yola bırakarak olay yerinden koşarak kaçtı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobili, ekipleri tarafından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, trafik güvenliği tehlikeye düşürüldüğü gerekçesiyle araç plakasına 650 TL para cezası uyguladı.

POLİSİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

POLİSİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

POLİSİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Para Cezası, Türk Lirası, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title