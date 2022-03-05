POLİSİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

BOLU'da, polis uygulama noktasını gören bir sürücü, geri geri ilerledikten sonra otomobilini yola bırakıp kaçtı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 650 TL para cezası kesildi.

Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde polis ekiplerinin denetim yaptığını gören 14 AJ 774 plakalı otomobili kullanan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, geri geri gitmeye çalıştı. Yaklaşık 100 metre geri geri giden sürücü, polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca otomobilini yola bırakarak olay yerinden koşarak kaçtı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobili, ekipleri tarafından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, trafik güvenliği tehlikeye düşürüldüğü gerekçesiyle araç plakasına 650 TL para cezası uyguladı.