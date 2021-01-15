Polisi görünce motosikleti bırakıp kaçtı
15.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:22
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletli vatandaş, denetim yapan polis ekiplerini fark edince motosikletini bırakarak kaçtı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletli vatandaş, denetim yapan polis ekiplerini fark edince motosikletini bırakarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri üzerinde plakası bulunmayan motosikletin sürücüsünden durmasını istedi.
İhtara uymayan sürücü, motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.???????
Ekipler, takip sonucunda yarım saatte yakaladığı sürücü hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek