Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı
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Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı

02.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:52

- Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı Kırıkkale'de polisi görünce maskesini takan bir kadın, ceza yememek için polise 'ne yaptım' diyerek direndi.

- Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polisi görünce maskesini takan bir kadın, ceza yememek için polise 'ne yaptım' diyerek direndi.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kent genelinde korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetimler gerçekleştiriyor. Kent merkezinde yoğunluğun en fazla olduğu Zafer Caddesi'nde denetim yapan ekipleri görünce maskesini takan bir kadın, ceza yememek için bir süre çaba sarf etti. Daha sonra ekiplere "ben ne yaptım" diyerek gitmek isteyen kadın bütün çabalara rağmen ceza almaktan kurtulamadı.

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Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı
Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı
Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı
Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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