Polisi görünce maske taktılar ama cezadan kaçamadılar
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Polisi görünce maske taktılar ama cezadan kaçamadılar

Gaziantep'te seyir halindeki polis ekipleri, hareket halindeki bir minibüste bulunan insanların maske takmadığını fark edince cep telefonu ile video kaydı yaparak aracı durdurdu.

Polisi görünce maske taktılar ama cezadan kaçamadılar
06.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:50

Gaziantep'te seyir halindeki polis ekipleri, hareket halindeki bir minibüste bulunan insanların maske takmadığını fark edince cep telefonu ile video kaydı yaparak aracı durdurdu. Polisi görünce hemen maskelerine sarılan minibüs sürücüsü ve yolcular, cezadan kurtulamadı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri maska ve sosyal mesafe denetimi için görevlendirildiği noktaya giderken ilginç bir olay yaşandı. Polis ekipleri seyir halinde bulunan bir minibüsün sürücüsü ve içerideki yolcuların hiçbirinin maske takmadığını fark etti. Hemen aracın sürücüsünü ve yolcularını cep telefonu ile görüntüleyen polis, bir süre sonra aracı durdurdu. Polisin görüntü çektiğini fark eden sürücü ve yolcular ise hemen maskelerini takmaya çalışsa da, o anları görüntüleyen polis ekiplerini kandıramadılar. Ekipler, kendilerini görünce maske takan sürücü ve 9 yolcuya maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden para cezası kesti.

Ayrıca kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 14 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 304 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 81 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 121 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 77 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 8 sürücü ve araca yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 137 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlalden olmak üzere toplamda 750 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak, 90 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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