Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: "3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp...
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Afyon

Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: "3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp...

Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: "3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp alacağım" Afyonkarahisar'da bir vatandaşın polise görünce kaçmaya başlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

22.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:52
Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: '3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp...

Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: "3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp alacağım"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir vatandaşın polise görünce kaçmaya başlaması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşının 64 olduğunu belirten yaşlı dede gezmeye değil balık almaya çıktığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara soka çıkma yasağı getirilmesinin ardından Afyonkarahisar'da polis parklarda denetim yaptı. yaşlılara yönelik kimlik kontrolü yapan polisler, 65 yaş altı vatandaşları ise gerekmedikçe sokağa çıkmamaları, parklarda oturmamaları yönünden uyardı. Bazı vatandaşlar ise çok sıkıldıklarını ve hava almak için parkta oturduklarını belirtirken bazı vatandaşların da polisi görünce parklardan kaçtıkları görüldü.

"3 gündür vallahi evden çıkmıyorum"

Mevlit gedik isimli 64 yaşındaki vatandaş, "65 yaşından değilim, 64 yaşındayım. Kanser hastasıyım. Polisten kaçmıyordum, balık almaya geldim, geri dönüp gideceğim. Hanım evde temizlik yapıyordu, canım istedi, gidivereyim dedim. 3 gündür vallahi dışarı çıkmıyorum. Allah yardımcısı olsun herkesin" dedi.

Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: '3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp...

Kaynak: İHA

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Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: "3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp...

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