Polisi görünce kaçmaya çalışan sahte içki imalatçıları kıskıvrak böyle yakalandı Polisi görünce kaçmaya çalışan sahte içki imalatçıları kıskıvrak böyle yakalandı İzmir polisi sahte içki imalatçılarına göz açtırmıyor İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki imalathanesi olarak kullanılan dört ayrı adres ve bir araçta çok sayıda sahte içki ve imalatında kullanılan malzeme...

Polisi görünce kaçmaya çalışan sahte içki imalatçıları kıskıvrak böyle yakalandı

İzmir polisi sahte içki imalatçılarına göz açtırmıyor

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki imalathanesi olarak kullanılan dört ayrı adres ve bir araçta çok sayıda sahte içki ve imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ormanlık bir alana açık hava imalathanesi kuran şahıslar ise polisten kaçmaya çalışırken suç üstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova'nın Gürpınar ve Kemalpaşa mahalleleri, ormanlık alan ve bir araçta sahte içki ve imalatında kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Gerçekleşen operasyonlarda 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, 60 adet yarım litrelik pet şişelerde sahte votka, bin 700 adet boş şişe, bin 450 adet içki şişesi kapağı, bin adet önlü arkalı şişe etiketi, 3 adet çeşmeli tank ele geçirildi.

Polisi görünce kaçmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar

Öte yandan ormanlık arazide açık hava imalathanesi kurduğu tespit edilen şüpheliler, karşılarında polisi görünce kaçmaya çalıştılar. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan şahısları kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

4 şahıs adliyeye sevk edildi

Öte yandan gerçekleşen operasyonlarda toplam 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA