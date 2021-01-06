Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı
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Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı

06.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:47
Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan yol uygulamasında aracını bırakıp kaçan Ş.F., (29) polisler ile girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan yol uygulamasında aracını bırakıp kaçan Ş.F., (29) polisler ile girdiği kovalamaca sonunda yakalandı. Üzerinde ve aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen Ş.F., 3 bin 150 lira ceza kesilip, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Gürsu ilçesi 75'lik Yol üzerinde kurulan uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, 48 ABM 782 plakalı otomobili durdurup, sürücüsü Ş.F.'ye izin belgesi sordu. Belgesini arama bahanesiyle aracından inen sürücü, otomobilini bırakıp koşarak, kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, üzeri ile otomobilinde yapılan aramada 30 gram uyuşturucu, 100 adet ecstasy hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza uygulaan Ş.F. gözaltına alınıp, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  


Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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