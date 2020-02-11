Polisi görünce kaçan araçtan 15 kaçak göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Polisi görünce kaçan araçtan 15 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Polisi görünce kaçan araçtan 15 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da polisi görünce kaçmaya çalışan kamyonetten 1 sürücü ve 15 kaçak göçmen yakalandı.

11.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:56
Polisi görünce kaçan araçtan 15 kaçak göçmen yakalandı

'da polisi görünce kaçmaya çalışan kamyonetten 1 sürücü ve 15 kaçak göçmen yakalandı.


İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru bir araçta düzensiz göçmen taşındığı bilgisine ulaşılması üzerine TOKİ uygulama noktasında polis ekiplerince gerekli tedbirler alınarak, söz konusu 34 BP 5903 plaka sayılı araç beklenmeye başlandı. Şüpheli araç uygulama noktasına gelmeden TOKİ konutlarına yönelince polis ekipleri anında harekete geçti. Bunun üzerine takibe alınan araç TOKİ konutları girişinde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde araç sürücüsünün O.A. isimli şahıs olduğu araç içerisinde 4 Somali, 3 Pakistan, 3 Afganistan, 4 Irak ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplamda 15 kaçak göçmen yakalandı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler