Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı
Haberler » 3. Sayfa » Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı - Haber

Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.

27.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:59
Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı

'ın ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, gece saatlerinde şüphe üzerine 34 BTR 133 plakalı bir aracı takibe aldı. 'ndeki uygulama noktasında durdurulmak istenen , "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheli araç arasında yaşanan kovalamaca sonu araç çevre yolunda durdurularak arama yapıldı.


Araçta yapılan aramalarda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Pakistan ve 20 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaçak göçmenleri araçla bırakarak karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.