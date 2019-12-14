Polisi görünce elindeki uyuşturucu yere attı
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Polisi görünce elindeki uyuşturucu yere attı

Eskişehir'de, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şüpheli yakalandı.

14.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:57
Polisi görünce elindeki uyuşturucu yere attı

'de, devriye görevi yapan ekiplerini görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şüpheli yakalandı.


Zafer mahallesi Varnalı sokak üzerinde devriye gezen polis ekibi, dün gece saat 23.10 sıralarında bir şüphelinin binanın önüne elinde bulunan cisimleri attığı gördü. Şahsı durduran ekipler, attığı maddenin 8 adet peçeteye sarılı madde olduğu tahmin ederek ilgili birim görevlilerine verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince madde üzerinde yapılan incelemede 0,38 gram bonzai maddesi olduğu belirlendi. Şüpheli T.E. (37) hakkında yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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