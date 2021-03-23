Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalıştı
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Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalıştı

23.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:50
Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalıştı

OSMANİYE'de polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacayla yakalandı.

OSMANİYE'de polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacayla yakalandı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında bir şüphelinin motosikleti iterek götürdüğünü fark etti. Ekiplerin kendisine yaklaştığını gören şüpheli, motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli Ş.Ö. emniyete götürüldü. Motosiklet sorgulandığında ise çalıntı olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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