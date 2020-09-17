Polisi görünce attıkları çoraptan uyuşturucu çıktı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde narkotik köpeği 'Larissa' ile sokak satıcıların yönelik uygulamada, polisi görüp kaçan şüphelilerin attığı çorap içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde narkotik köpeği 'Larissa' ile sokak satıcıların yönelik uygulamada, polisi görüp kaçan şüphelilerin attığı çorap içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Hıdırağa Mahallesi'nde uygulama yaptı. Bu sırada inşaat molozlarının bulunduğu bölgede polisi gören bir grup kaçtı. Molozlar arasında dedektör köpek Larissa ile yapılan aramada çorabın içine konulmuş satışa hazır 63 fişek bonzai ele geçirildi. Polis, bulunan uyuşturucuyla ilgili firari E.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çerkezköy ilçesinde ise sokak satıcısı olduğu belirlenen B.U.'nun üzerinde yapılan aramada 60 gram bonzai, uyuşturucu madde fişeklenmesinde kullanılan kesilmiş kağıtlar, renkli saç tokaları ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1035 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan B.U. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA