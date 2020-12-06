Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:28
Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D100 karayolunda denetim yapan polis ekiplerini görünce ceza yememek için ters yönde kaçmaya çalışan vatandaş, polis ekipleri durumu fark edince yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D100 karayolunda denetim yapan polis ekiplerini görünce ceza yememek için ters yönde kaçmaya çalışan vatandaş, polis ekipleri durumu fark edince yakalandı. Vatandaşa sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve ters yönde ilerlediği için toplam 4 bin 378 TL para cezası kesildi.

Olay, İzmit ilçesi D100 karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, bir kamyonetin kendilerini görünce ters yönde ilerleyerek yan yola çıktığını fark etti. Polis memurlarından birisi koşarak kamyonetin uzaklaştığı yöne gitti. Kamyonette bulunan Hasan M., denetim noktasına getirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan M.'nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Hasan M.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, kaçmak isterken aracı ile ters yönde ilerlemesi sebebiyle ise bin 228 TL para cezası kesildi.

"Evime gidiyordum, yakalandım"

Basın mensuplarının "Neden dışarı çıktınız?" sorusuna yanıt veren Hasan M., evine gitmek isterken yakalandığını söyleyerek, "Rahatsızdım, ağabeyimin evinde kalıyordum. Şimdi evime gidiyordum, yakalandım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı
Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı
Ekipleri görünce 'Ooo polis online, polisi seviyorum' diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı
Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı
Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı
Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Başak Dizer Caner Cindoruk Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisi görünce aracı ile ters yönden kaçmaya çalışan vatandaş cezadan kurtulamadı - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:32:34. #1.15#
title