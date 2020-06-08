Polisi görünce ağzını hırkayla kapattı, cezadan kaçamadı
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Polisi görünce ağzını hırkayla kapattı, cezadan kaçamadı

Polisi görünce ağzını hırkayla kapattı, cezadan kaçamadıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ve ticari taksileri denetledi.

Polisi görünce ağzını hırkayla kapattı, cezadan kaçamadı
08.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:59

Polisi görünce ağzını hırkayla kapattı, cezadan kaçamadı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ve ticari taksileri denetledi. Minibüs denetimi sırasında maskesi bulunmayan bir kadın polisi görünce ağzını hırkasıyla kapattı. Denetimlerde maske takmayan ve kimlik bulundurmayan 2 kişiye toplam 1446 TL ceza kesildi.Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye normalleşme sürecine girerken Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ve ticari taksiler üzerinde denetim yaptı. Polis, minibüs ve taksileri durdurarak hem sürücüleri hem de yolcuları koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili uyardı.

Polis, durdurduğu bir minibüste 2 kadının maske takmadığını gördü. Polisi gören bir kadın ise ağzını hırkasıyla kapatmaya çalıştı. Üzerlerinden kimlik çıkmaması üzerine emniyete götürülen ve isimlerinin B.K. ve Ç.A. olduğu öğrenilen 2 kadına maske takmadıkları ve kimlik bulundurmadıkları için toplam 1446 TL idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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