Polisi gören maskesini taktı
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Polisi gören maskesini taktı

Polisi gören maskesini taktı -Polis sokaklarda maske uygulaması yaptı -Maske kullanımı 42 ilde zorunlu hale geldi Korona virüs salgını sonrasında alınan normalleşme sürecinde insanların rehavete kapılması ve özellikle maske kullanımı konusunda duyarsız vatandaşlar üzerinde Düzce İl...

16.06.2020 21:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:56

Polisi gören maskesini taktı

-Polis sokaklarda maske uygulaması yaptı

-Maske kullanımı 42 ilde zorunlu hale geldi

DÜZCE - Korona virüs salgını sonrasında alınan normalleşme sürecinde insanların rehavete kapılması ve özellikle maske kullanımı konusunda duyarsız vatandaşlar üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Uygulamalar esnasında ise polisi gören vatandaşlar, ceplerinden maskelerini çıkartıp takarken, çenede maske takanlar ise maskelerini düzeltti.

Korona virüs salgını için alınan önlemlerin yavaş yavaş kaldırılıp normalleşme sürecine girilirken, insanlarda havalarında ısınmasıyla birlikte rehavette başladı. Düzce Valiliği'de korona virüs salgının da 2. dalganın yaşanmaması için önlemlerini genişletti. Bu kapsamda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin en yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklarda maske uygulaması yaptı. Çenede maskesini takanlar ile maskesiz olarak dolaşanlara karşı yapılan uygulamada polisi gören vatandaşlar maskelerini düzeltti, maskesini cebinde taşıyanlar ise ceplerinden çıkartıp, maskesini taktı.

Maskesini hatalı takanları uyaran polis ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske vererek maskelerini doğru şekilde takmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Sağlık Bakanlığı'da sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda 42 ilde maske takmanın zorlu olduğu bildirildi.

Bu illerde yasak:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresin, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa.

Polisi gören maskesini taktı

Kaynak: İHA

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