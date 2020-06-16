Polisi gören maskesini taktı
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Polisi gören maskesini taktı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında alınan normalleşme sürecinde insanların rehavete kapılması ve özellikle maske kullanımı konusunda duyarsız vatandaşlar üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı.

Polisi gören maskesini taktı
16.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:15

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında alınan normalleşme sürecinde insanların rehavete kapılması ve özellikle maske kullanımı konusunda duyarsız vatandaşlar üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Uygulamalar esnasında ise polisi gören vatandaşlar, ceplerinden maskelerini çıkartıp takarken, çenede maske takanlar ise maskelerini düzeltti.

Korona virüs salgını için alınan önlemlerin yavaş yavaş kaldırılıp normalleşme sürecine girilirken, insanlarda havalarında ısınmasıyla birlikte rehavette başladı. Düzce Valiliği'de korona virüs salgının da 2. dalganın yaşanmaması için önlemlerini genişletti. Bu kapsamda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin en yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklarda maske uygulaması yaptı. Çenede maskesini takanlar ile maskesiz olarak dolaşanlara karşı yapılan uygulamada polisi gören vatandaşlar maskelerini düzeltti, maskesini cebinde taşıyanlar ise ceplerinden çıkartıp, maskesini taktı.

Maskesini hatalı takanları uyaran polis ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske vererek maskelerini doğru şekilde takmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Sağlık Bakanlığı'da sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda 42 ilde maske takmanın zorunlu olduğu bildirildi.

Bu illerde yasak:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresin, Iğdır,Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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