Polisi gören, kumar masasında parayı saklamaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polisi gören, kumar masasında parayı saklamaya çalıştı

14.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:23
Polisi gören, kumar masasında parayı saklamaya çalıştı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan vatandaşlar, paraları saklamaya çalıştılarsa da başarılı olamadı.

Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerini, karşılarında görenler o sırada masadaki paraları saklamak istediler; ancak başarılı olamadılar. Evde iki ayrı kumar masasında ele geçirilen 2 bin 400 lira ile iskambil kağıdına el konuldu.Maske takmayarak, sosyal mesafe kuralına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 şüpheliye toplam 30 bin 625 lira ceza uygulandı. Ev sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.


- Balıkesir
Polisi gören, kumar masasında parayı saklamaya çalıştı
Polisi gören, kumar masasında parayı saklamaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Nükhet Duru Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisi gören, kumar masasında parayı saklamaya çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:28:02. #1.15#
title