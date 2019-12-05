Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı
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Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

ADIYAMAN'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

05.12.2019 00:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:16
Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

ADIYAMAN'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik il Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu inşaatında kimliği belirsiz kişileri gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, çaldıkları demirleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri inşaatta inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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